Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 69 yaşındaki Mehmet Taş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. İlçeyi yasa boğan kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaza, Elbistan-Afşin karayolu Karaelbistan Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde olan F.Ö. idaresindeki 46 VD 106 plakalı otomobil, o sırada caddeden yolun karşısına geçmekte olan 69 yaşındaki Mehmet Taş’a çarptı.

Çarpmanın Şiddetiyle Ön Cama Savruldu

Çarpmanın etkisiyle talihsiz adam metrelerce savrularak aracın ön camına vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Taş’a ilk müdahale olay yerinde kalbi durmuş haldeyken sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Doktorların Çabası Mehmet Amca'yı Kurtarmaya Yetmedi

Ambulansla hemen Elbistan Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan yaşlı adam, burada doktorların gösterdiği yoğun ve amansız çabaya rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti. Mehmet Taş’ın acı haberini alan yakınları hastane kapısında sinir krizleri geçirdi.

Talihsiz adamın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, kazaya karışan sürücü F.Ö. gözaltına alındı. Polis ekipleri Karaelbistan çıkışındaki bu feci kazayla ilgili tahkikatını çok yönlü olarak sürdürüyor.