Kurban kesimi esnasında yaşanan dikkatsizlik ve acemilik sonucu yaralanan vatandaşlar, Necip Fazıl Şehir Hastanesi ile Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Çoğunluğu bıçak kesisi ve çeşitli hafif yaralanmalardan oluşan vakalara sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, tedavileri tamamlanan vatandaşların taburcu edildiği öğrenildi.
Yetkililer, kurban kesimlerinin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini hatırlatarak vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 44 kişi hastanelere başvurdu.
Kurban kesimi esnasında yaşanan dikkatsizlik ve acemilik sonucu yaralanan vatandaşlar, Necip Fazıl Şehir Hastanesi ile Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Çoğunluğu bıçak kesisi ve çeşitli hafif yaralanmalardan oluşan vakalara sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, tedavileri tamamlanan vatandaşların taburcu edildiği öğrenildi.
Yetkililer, kurban kesimlerinin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini hatırlatarak vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.