Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel bayramlaşma programı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
Bayramın manevi atmosferinin hâkim olduğu programda, şehirde birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıktı.
Katılımcılar, birbirlerinin bayramını tebrik ederken etkinlik samimi sohbetler ve dayanışma mesajlarıyla anlam kazandı.
Program boyunca vatandaşlar ve protokol üyeleri bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı.
Bayramlaşma sırasında kardeşlik, birlik ve toplumsal dayanışma vurgusu yapılırken, Kurban Bayramı’nın birleştirici yönüne dikkat çekildi.
Etkinlik, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve bayramlaşmanın ardından sona erdi.