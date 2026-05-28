Bayram öncesinde başlayan hareketlilik, bayram süresince de devam ederken terminalde yoğun insan trafiği oluştu. Özellikle farklı şehirlerden gelen ve memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, otobüs firmalarında yoğunluk oluşturdu.

Artan yolcu talebine karşılık otobüs firmaları ek seferler düzenleyerek yoğunluğa yetişmeye çalıştı. Firma yetkilileri, birçok hatta doluluk oranlarının yüksek seviyeye ulaştığını belirterek özellikle bayram dönüşü için de yoğunluk beklendiğini ifade etti.

Terminalde zaman zaman yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar bilet bulabilmek için erken saatlerden itibaren firmalara başvurdu. Yetkililer ise dönüş yolculuğunda mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşlara biletlerini son güne bırakmadan almaları yönünde uyarıda bulundu.

Kurban Bayramı dolayısıyla şehirlerarası ulaşımda yaşanan hareketliliğin bayram tatili sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.