Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen programda bayramın birlik ve beraberlik ruhu hep birlikte yaşandı.

Yoğun katılımın olduğu programda vatandaşlarla yakından ilgilenen belediye başkanları, tek tek bayramlaşarak samimi görüntülere sahne oldu. Bayramlaşma programında kardeşlik, dayanışma ve paylaşma vurgusu ön plana çıktı.

Programda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile ilçe belediye başkanları, Kurban Bayramı’nın toplumsal birlikteliği güçlendiren en özel zamanlardan biri olduğunu ifade etti.

Program, vatandaşların belediye başkanlarıyla sohbet edip bayramlaşmasının ardından sona erdi.

Törene; Vali Mükerrem Ünlüer, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt, İrfan Karatutlu, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve yüzlerce vatandaş katıldı.