Deprem Sonrası Kapsamlı Yenileme

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından büyük hasar alan Trabzon Bulvarı’nda yürütülen çalışmalar tamamlandı. Deprem sonrası ilk etapta enkaz kaldırma ve zemin iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgede, daha sonra altyapı yenileme çalışmalarına geçildi.

Altyapıdan Asfalta Baştan Sona Yenilendi

Yaklaşık 3 yıl süren çalışmalar kapsamında bulvarda kaldırım düzenlemeleri yapıldı, parke döşemeleri yenilendi ve sıcak asfalt serimi tamamlandı. Yol çizgileri ile çevre düzenlemelerinin de tamamlanmasıyla birlikte güzergâh yeniden ulaşıma hazır hale getirildi.

Şehir İçi Ulaşım Rahatlayacak

Kahramanmaraş şehir merkezinin en önemli ulaşım güzergâhları arasında yer alan Trabzon Bulvarı’nın yeniden hizmete girmesiyle birlikte bölgede araç geçişleri başladı. Yenilenen bulvarın, şehir içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu şekilde sağlanmasına katkı sunması bekleniyor.

Deprem sonrası yeniden inşa sürecinin önemli projelerinden biri olarak görülen Trabzon Bulvarı, tamamlanan çalışmalarıyla kent merkezine yeni bir görünüm kazandırdı.