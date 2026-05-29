Cuma Günü Yağış Etkili Olacak

Meteoroloji verilerine göre 29 Mayıs Cuma günü Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı gün içerisinde 15 ila 24 derece arasında değişecek. Nem oranının yüzde 66 ile 91 arasında seyretmesi öngörülüyor.

Cumartesi Hava Açılıyor

30 Mayıs Cumartesi günü kentte parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışların bölgeyi terk etmesiyle birlikte sıcaklıklar yükselişe geçecek. Günün en düşük sıcaklığı 14 derece, en yüksek sıcaklığı ise 28 derece olarak tahmin ediliyor.

Pazar Günü Yaz Havası

31 Mayıs Pazar günü ise Kahramanmaraşlıları az bulutlu ve güneşli bir hava bekliyor. Hava sıcaklığı 29 dereceye kadar çıkacak. Nem oranının düşmesiyle birlikte vatandaşlar daha sıcak ve açık bir gün geçirecek.

Bayram Sonrası Sıcaklıklar Artacak

Meteorolojik tahminlere göre Kahramanmaraş'ta hafta sonundan itibaren yağışlı sistem etkisini kaybedecek. Özellikle pazar günüyle birlikte yaz havasının hissedilmesi beklenirken, uzmanlar öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.