Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve huzurlu bir ortamda bayram geçirebilmesi için şehir genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen faaliyetler kapsamında ekipler, bayram boyunca şehrin dört bir yanında yoğun mesai harcıyor.

Bayram döneminde oluşabilecek çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla sahada aktif görev yapan ekipler, özellikle rastgele çevreye bırakılan hayvansal atıkları titizlikle topluyor. Şehrin muhtelif noktalarında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla hem kötü görüntülerin oluşması engelleniyor hem de vatandaşların daha temiz bir çevrede bayram geçirmesi sağlanıyor.

İlaçlama ve Dezenfeksiyon Çalışmaları Kesintisiz Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yalnızca temizlik çalışmalarıyla sınırlı kalmayarak halk sağlığını korumaya yönelik ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerini de kesintisiz sürdürüyor. Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kötü koku, sinek ve çeşitli haşerelerin oluşumunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kesim ve Satış Noktalarında Yoğun Mesai

Vektörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle kurbanlık alım satım alanları ile kesim noktalarında yoğun bir çalışma yürütüyor. Belirlenen program çerçevesinde gerçekleştirilen ilaçlama uygulamalarıyla halk sağlığını tehdit edebilecek unsurların oluşmaması için gerekli tedbirler alınıyor. Ekipler, vatandaşların bayram süresince herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, daha temiz ve sağlıklı bir Kahramanmaraş için bayram boyunca tüm ekiplerin sahada olmaya devam edeceği belirtildi.