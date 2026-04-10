İletişim Ödülünü Kazanan Takım
Survivor’da 9 Nisan akşamı oynanan iletişim oyununu Gönüllüler Takımı kazandı.
Kıran kırana geçen mücadelede skor 12-10 olurken, finalde alınan sayıyla Gönüllüler avantajı elde etti.
Kazanan takım, sevdikleriyle mesajlaşma hakkı kazanarak moral depoladı.
Parkurda Büyük Mücadele
Güç, denge ve atışların ön planda olduğu oyunda yarışmacılar adeta sınırlarını zorladı.
Final etabında yaşanan çekişme izleyenleri ekran başına kilitlerken, son sayıyla kazanan taraf netleşti.
Oyun Öncesi Tansiyon Yükseldi
İletişim oyunu öncesinde ise ada karıştı.
- Nagihan
- Seren Ay
- Lina
arasında yaşanan tartışma geceye damga vurdu.
Lina’nın sözleri sonrası Nagihan gözyaşlarını tutamazken, seremonide tansiyon zirveye çıktı.
Eleme Potasında Kimler Var?
Survivor’da haftanın eleme adayları da netleşti:
- 1. Eleme Adayı: Lina
- 2. Eleme Adayı: Gözde
Rekabetin giderek arttığı yarışmada önümüzdeki günlerde eleme heyecanı yaşanacak.