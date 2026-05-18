Sadece Yangın Tüpü ve Reflektör Yetmiyor

Her gün milyonlarca sürücü direksiyon başına geçerken, araçlarda bulunması gereken temel güvenlik ekipmanları büyük önem taşıyor. Uzmanlar, birçok sürücünün yalnızca yakıt ve lastik kontrolüne odaklandığını, ancak zorunlu ekipmanların eksik olmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Araçlarda klasik olarak bulunması gereken yangın tüpü, ilk yardım çantası ve reflektör gibi ekipmanların yanı sıra bakım ve acil müdahale için gerekli malzemeler de dikkat çekiyor.

Araçta Bulunması Gereken Ekipmanlar

Sürücülerin araçlarında bulundurması gereken ekipmanlar arasında şunlar yer alıyor:

Yangın söndürme tüpü

İlk yardım çantası

Reflektör

Stepne veya lastik tamir/şişirme kiti

Kriko

Bijon anahtarı

Çekme halatı

Pense

Tornavida

Araçta kullanılan yedek ampuller

Bu ekipmanlar, hem acil durumlarda hayat kurtarıcı olabiliyor hem de olası arızalarda sürücünün yolda kalmasının önüne geçebiliyor.

Yaz Ayları Öncesi Kritik Uyarı

Uzmanlar özellikle sıcak havaların yaklaşmasıyla birlikte araç yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Olası bir araç yangınında yangın tüpü kadar, akü kutup başına müdahale etmek veya acil bir durumda cam kırmak için pense ve tornavida gibi ekipmanların da önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Ayrıca gece yolculuklarında arızalanan far veya sinyal ampullerinin değiştirilmesi için yedek ampul bulundurulmasının kritik olduğu ifade ediliyor.

Eksik Ekipman Muayenede Sorun Çıkarabilir

Araç sahiplerinin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri de araç muayenesi. Eksik güvenlik ekipmanları, muayene sırasında kusur olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle uzmanlar, muayene öncesinde ekipman listesinin eksiksiz şekilde kontrol edilmesini öneriyor.

Trafik Denetimlerinde Ceza Riski

Denetimlerde araçta bulunması gereken ekipmanların eksik olduğunun tespit edilmesi halinde sürücülere 1.246 lira para cezası uygulanabilecek.

Yetkililer, sürücülere yola çıkmadan önce yalnızca motor, yakıt ve lastik kontrollerini değil, güvenlik ekipmanlarını da mutlaka gözden geçirmeleri çağrısında bulunuyor.