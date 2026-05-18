İBB İştirakine Yönelik Soruşturmada Yeni Gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, bazı ihale süreçlerinin belirli kişiler tarafından organize edildiği, mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve bu süreçte “ihaleye fesat karıştırma” suçunun işlendiği değerlendirildi.

6 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli geniş çaplı operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul’un yanı sıra Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda toplam 57 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.

Soruşturma Derinleşiyor

Yetkililer, ihale süreçlerine ilişkin belge ve dijital materyaller üzerinde incelemelerin sürdüğünü belirtirken, soruşturmanın yeni gözaltı kararlarıyla genişleyebileceği değerlendiriliyor. Savcılık ve emniyet birimlerinin dosyadaki mali akışlar ile ihale bağlantılarını detaylı şekilde incelediği öğrenildi.