Dev Operasyonda Kritik Tutuklama Kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, yasa dışı bahis ve finansal suç ağına yönelik operasyonun yankıları sürüyor. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin 21 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Soruşturmada Dev Para Trafiği Ortaya Çıktı

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporları, teknik takip kayıtları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri ve kripto varlık analizlerinde çarpıcı detaylara ulaşıldı.

İddialara göre suç örgütü;

Yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladı

Oltalama (phishing) yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık yaptı

Suç gelirlerini banka hesapları, elektronik ödeme sistemleri, sanal POS ağları ve kripto para üzerinden dolaştırdı

Kuyumcu, döviz bürosu ve paravan şirketler aracılığıyla kara para akladı

Yetkililer, yapılan mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar tutarında şüpheli finansal hareketlilik tespit edildiğini belirtti.

Bankacılar, Polisler ve Avukatlar da Soruşturmada

Soruşturmanın en dikkat çeken yönlerinden biri ise suç ağına farklı meslek gruplarından isimlerin de dahil olduğu iddiası oldu.

Dosyada; 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.

Bazı banka yöneticilerinin şüpheli para hareketlerinin denetim süreçlerini etkisiz hale getirdiği, bazı emniyet personelinin ise operasyon bilgilerini rüşvet karşılığında sızdırdığı öne sürüldü.

Mal Varlıklarına El Konuldu

Operasyon kapsamında dikkat çeken tedbir kararları da alındı.

Yetkililer tarafından;

221 taşınmaz

120 araç

3 tekne

3 elektronik para ödeme kuruluşu

3 kuyumcu

1 döviz bürosu

için el koyma ve kayyum işlemleri başlatıldı.

Ayrıca yasa dışı bahis ve kumar içerikli olduğu belirlenen 8 bin 500 internet sitesine erişim engeli getirildi.

37 Şüpheli Hâlâ Aranıyor

Operasyonda toplam 161 şüpheli gözaltına alınırken, savcılık talimatıyla 7 kişi serbest bırakıldı. 154 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 37 kişi hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.