İşten Çıkarıldı, Mahkemeye Başvurdu
Bir mühendis, çalıştığı şirket tarafından işten çıkarılmasının ardından yargıya başvurdu. Çalışan, kendisine zimmetlenen telefonun elinden alındığını ve kişisel verilerini silme fırsatı verilmeden mesajlarının incelendiğini öne sürdü.
Davacı, iş akdinin haksız feshedildiğini belirterek:
- Kıdem ve ihbar tazminatı
- Yıllık izin ücreti
- Prim ve diğer haklar
- Manevi tazminat
talebinde bulundu.
Şirket: “Mesajlarda Hakaret Var”
Davalı şirket ise savunmasında, çalışana verilen telefonun sadece iş amaçlı olduğunu belirtti.
Yapılan incelemede, çalışanın:
- Patronu hakkında
- İş arkadaşları hakkında
- Rakip firma çalışanlarıyla
yaptığı yazışmalarda hakaret içerikli ifadeler bulunduğunu iddia etti.
Şirket, bu mesajların tutanak altına alındığını ve fesih kararının bu nedenle alındığını savundu.
Mahkeme: Özel Hayat İhlal Edildi
Yerel mahkeme, şirketin çalışanın özel mesajlarını okuma ve bunları fesih gerekçesi yapma hakkı olmadığına hükmetti.
Kararda:
- WhatsApp yazışmalarının özel hayat kapsamında olduğu
- İzinsiz incelenmesinin hukuka aykırı olduğu
- Feshin haksız olduğu
vurgulandı.
Ayrıca mahkeme, çalışanın manevi tazminata hak kazandığına karar verdi.
Üst Mahkemeler de Aynı Görüşte
Dosya önce istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.
Son olarak dosya Yargıtay incelemesine gitti.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de yapılan değerlendirme sonucunda:
➡️ Kararı oy birliğiyle onadı
➡️ Feshin haksız olduğuna kesin hüküm getirdi
Karar Ne Anlama Geliyor?
Bu karar, iş hayatında önemli bir sınır çiziyor:
- İşveren, çalışanının özel yazışmalarını keyfi şekilde inceleyemez
- Kişisel veriler korunmak zorundadır
- Bu tür yazışmalar doğrudan işten çıkarma gerekçesi olamaz
Milyonları İlgilendiriyor
Uzmanlara göre bu karar:
- Şirket telefonlarının kullanımına dair yeni tartışmaları başlatabilir
- İşveren-çalışan ilişkilerinde “özel alan” sınırını netleştirir
- Benzer davalar için emsal teşkil eder