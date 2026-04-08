İşten Çıkarıldı, Mahkemeye Başvurdu

Bir mühendis, çalıştığı şirket tarafından işten çıkarılmasının ardından yargıya başvurdu. Çalışan, kendisine zimmetlenen telefonun elinden alındığını ve kişisel verilerini silme fırsatı verilmeden mesajlarının incelendiğini öne sürdü.

Davacı, iş akdinin haksız feshedildiğini belirterek:

Kıdem ve ihbar tazminatı

Yıllık izin ücreti

Prim ve diğer haklar

Manevi tazminat

talebinde bulundu.

Şirket: “Mesajlarda Hakaret Var”

Davalı şirket ise savunmasında, çalışana verilen telefonun sadece iş amaçlı olduğunu belirtti.

Yapılan incelemede, çalışanın:

Patronu hakkında

İş arkadaşları hakkında

Rakip firma çalışanlarıyla

yaptığı yazışmalarda hakaret içerikli ifadeler bulunduğunu iddia etti.

Şirket, bu mesajların tutanak altına alındığını ve fesih kararının bu nedenle alındığını savundu.

Mahkeme: Özel Hayat İhlal Edildi

Yerel mahkeme, şirketin çalışanın özel mesajlarını okuma ve bunları fesih gerekçesi yapma hakkı olmadığına hükmetti.

Kararda:

WhatsApp yazışmalarının özel hayat kapsamında olduğu

İzinsiz incelenmesinin hukuka aykırı olduğu

Feshin haksız olduğu

vurgulandı.

Ayrıca mahkeme, çalışanın manevi tazminata hak kazandığına karar verdi.

Üst Mahkemeler de Aynı Görüşte

Dosya önce istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Son olarak dosya Yargıtay incelemesine gitti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de yapılan değerlendirme sonucunda:

➡️ Kararı oy birliğiyle onadı

➡️ Feshin haksız olduğuna kesin hüküm getirdi

Karar Ne Anlama Geliyor?

Bu karar, iş hayatında önemli bir sınır çiziyor:

İşveren, çalışanının özel yazışmalarını keyfi şekilde inceleyemez

Kişisel veriler korunmak zorundadır

Bu tür yazışmalar doğrudan işten çıkarma gerekçesi olamaz

Milyonları İlgilendiriyor

Uzmanlara göre bu karar: