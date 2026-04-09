Kadirli’de Selzedelere 2 Milyon TL Kaynak Aktarıldı

Kadirli ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası, hasar gören hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden 2 milyon lira kaynak aktarıldı. Bu destek, özellikle gıda, barınma ve diğer acil ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kullanılacak.

Bakan Göktaş: “Sahada Aktif Çalışıyoruz”

Mahinur Özdemir Göktaş, yağışların başladığı ilk andan itibaren ekiplerin sahada aktif şekilde görev yaptığını belirtti. Göktaş, selden etkilenen bölgelerde hane ziyaretleri, incelemeler ve hasar tespit çalışmalarının ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdüğünü ifade etti.

Hasar Tespiti ve Can Kaybı

İlk belirlemelere göre:

208 hane

22 işyeri

16 araç

selden zarar gördü. Ayrıca yaşanan felaket nedeniyle 2 vatandaş hayatını kaybetti. Yetkililer, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımlarken, yaraların en kısa sürede sarılacağı vurgulandı.

Psikososyal Destek de Sağlanacak

Afetin ardından yalnızca maddi değil, psikolojik destek de sağlanacak. AFAD ve belediye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, uzman personeller aracılığıyla psikososyal destek hizmetleri başlatılacak.

Devlet Tüm İmkanlarıyla Sahada

Yetkililer, devletin tüm kurumlarıyla birlikte afetin etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının hızla karşılanması ve yaşam koşullarının normale dönmesi için desteklerin devam edeceği ifade edildi.