İŞKUR’dan Büyük Personel Alımı
İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara göre, özel sektörde istihdam edilmek üzere binlerce personel alımı yapılacak.
Farklı eğitim düzeylerinden adaylara açık olan ilanlar kapsamında:
- Okur yazar
- İlkokul, ortaokul, lise
- Ön lisans ve lisans mezunları
başvuru yapabilecek.
Kadro Dağılımı Belli Oldu
Açıklanan verilere göre alım yapılacak pozisyonlar şöyle:
- Temizlik Görevlisi: 2.899 kişi
- Güvenlik Görevlisi: 494 kişi
- Özel Güvenlik (Silahsız): 342 kişi
- Özel Güvenlik (Silahlı): 95 kişi
- Hastane Güvenlik Görevlisi: 9 kişi
➡️ Toplam: 3.839 personel
Başvuru Şartları Neler?
Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- İŞKUR’a kayıtlı olmak
- 18 yaşını doldurmuş olmak
- Adli sicil kaydının bulunmaması
- Görevi yapmaya engel sağlık sorununun olmaması
Güvenlik Kadroları İçin Ek Şartlar
Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar için ek kriterler de bulunuyor:
- En az lise mezunu olmak (bazı ilanlarda değişebilir)
- Geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması
- 5188 sayılı kanun şartlarını taşımak
Temizlik Görevlisi Alımları Daha Esnek
Temizlik görevlisi kadrolarında ise şartlar daha esnek tutuluyor. Genellikle:
- Eğitim şartı aranmıyor
- Fiziksel yeterlilik ön planda oluyor
Başvuru Nasıl Yapılır?
Adaylar başvurularını online olarak gerçekleştirebiliyor.
Başvuru adımları:
- İŞKUR e-şube sistemine giriş yap
- “İş Arayan” bölümünden sisteme giriş yap
- “İş İlanları” sekmesine tıkla
- Meslek kısmına başvurmak istediğin kadroyu yaz
📌 Başvurular ilan bazlı ilerlediği için güncel ilanların düzenli takip edilmesi gerekiyor.