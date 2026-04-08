İŞKUR’dan Büyük Personel Alımı

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara göre, özel sektörde istihdam edilmek üzere binlerce personel alımı yapılacak.

Farklı eğitim düzeylerinden adaylara açık olan ilanlar kapsamında:

Okur yazar

İlkokul, ortaokul, lise

Ön lisans ve lisans mezunları

başvuru yapabilecek.

Kadro Dağılımı Belli Oldu

Açıklanan verilere göre alım yapılacak pozisyonlar şöyle:

Temizlik Görevlisi: 2.899 kişi

494 kişi Güvenlik Görevlisi: 494 kişi

342 kişi Özel Güvenlik (Silahsız): 342 kişi

95 kişi Özel Güvenlik (Silahlı): 95 kişi

9 kişi Hastane Güvenlik Görevlisi: 9 kişi

➡️ Toplam: 3.839 personel

Başvuru Şartları Neler?

Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İŞKUR’a kayıtlı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Adli sicil kaydının bulunmaması

Görevi yapmaya engel sağlık sorununun olmaması

Güvenlik Kadroları İçin Ek Şartlar

Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar için ek kriterler de bulunuyor:

En az lise mezunu olmak (bazı ilanlarda değişebilir)

Geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması

5188 sayılı kanun şartlarını taşımak

Temizlik Görevlisi Alımları Daha Esnek

Temizlik görevlisi kadrolarında ise şartlar daha esnek tutuluyor. Genellikle:

Eğitim şartı aranmıyor

Fiziksel yeterlilik ön planda oluyor

Başvuru Nasıl Yapılır?

Adaylar başvurularını online olarak gerçekleştirebiliyor.

Başvuru adımları:

İŞKUR e-şube sistemine giriş yap “İş Arayan” bölümünden sisteme giriş yap “İş İlanları” sekmesine tıkla Meslek kısmına başvurmak istediğin kadroyu yaz

📌 Başvurular ilan bazlı ilerlediği için güncel ilanların düzenli takip edilmesi gerekiyor.