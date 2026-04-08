İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Habibollahzade ile mart ayının sonunda yapılan resmi görüşmede devam eden savaş sebebiyle İran İslam Cumhuriyeti’nin sağlık alanında desteğe ihtiyaç duyduğu anlaşılarak Sağlık Bakanlığınca gerekli koordinasyon sağlanarak taleplere ilişkin ihtiyaç listesi İranlı yetkililerden temin edildi.

Ülkemizden Talep Edilen İlaç, Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Sarf Malzemeleri Sınır Kapısına Taşındı

Türkiye genelindeki il sağlık müdürlükleri ve hastanelerin katkılarıyla; başta Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Erzincan olmak üzere birçok ilden temin edilen ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazlar, kamyon ve tırlarla taşınarak belirlenen merkezde bir araya getirildi. Bu kapsamda 200’ün üzerinde yardım kolisi hazırlanarak sevkiyat süreci kısa sürede tamamlandı.

İhtiyaç Listesi Doğrultusunda 200’ün Üzerinde İnsani Yardım Kolisi Hazırlandı

Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 tır (60 palet) tıbbi yardım malzemesi Ağrı Doğu Beyazıt Gürbulak Sınır Kapısına doğru yola çıkarıldı. Bu kapsamda 70 kalem ilaç, 33 kalem tıbbi sarf malzemesi ve 240 kalem tıbbi cihaz temin edildi.

İnsani Yardım Kolilerinin İçerisinde Röntgen, Ultrason, Ventilatör, EKG vb. Tıbbi Cihazlar da Bulunuyor

İran’a insani yardım kapsamında gönderilecek tıbbi cihazlar arasında röntgen, ultrason, ventilatör, EKG, defibrilatör, aspiratör, infüzyon pompası ve hasta başı monitör gibi kritik ekipmanlar bulunuyor. Bununla birlikte tansiyon aletleri, sıcaklık ölçüm cihazları ve serum askıları gibi temel sağlık ekipmanları da yardım kapsamında ülkeye gönderildi.