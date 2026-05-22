İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde gerçekleştirilen toplantıda ülke genelindeki müze ve ören yerlerinde hayata geçirilecek yeni nesil dijital ziyaretçi deneyimi, akıllı biletleme sistemleri, yerli ve milli teknoloji altyapısı, veri güvenliği, dijital dönüşüm uygulamaları, müze mağazaları ve ticari alanlara ilişkin yeni yönetim modeli konularında bilgi paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, imzalanan protokolün önemine ilişkin, "Yeni dönem, teknolojiyi kültürle buluşturan, ziyaretçi deneyimini merkeze alan, veri güvenliğini önceleyen, yerli altyapıya dayalı ve kamu yararını esas alan güçlü bir dönüşüm sürecidir." dedi.

Ersoy, atılan adımın yalnızca biletleme sistemi olmadığına dikkati çekerek, bunun kültürel miras yönetiminde dijital çağın ihtiyaçlarına uygun, bütünleşik ve örnek modele geçiş anlamını taşıdığını ifade etti.

Yüksek ziyaretçi potansiyeline sahip yaklaşık 70 müze ve ören yerinin farklı işletme modelleriyle yönetildiğini, 118 noktadaki hizmetlerin ise Bakanlık personeli tarafından yürütüldüğünü anlatan Bakan Ersoy, "2026-2027 yıllarında açılması planlanan 28 yeni müze ve ören yeri de bu sisteme dahil edilecektir. Bu genişlemeyle birlikte mevcut 292 personelin Bakanlığımızın diğer birimlerinde istihdam edilmesi sağlanacak. Kıdem tazminatı, SGK primi ve diğer özlük haklarından yıllık yaklaşık 400 milyon lira tasarruf edilecektir. 10 yıllık süreçte bu tasarruf, yeniden değerlemeyle birlikte 8 milyar liraya ulaşacaktır." diye konuştu.