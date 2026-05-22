Kavlaklı’da hizmete sunulan kır düğün salonunun kısa sürede vatandaşlardan büyük ilgi görmesi ve bu yıl için rezervasyonların neredeyse tamamen dolması üzerine harekete geçen belediye, özellikle genç çiftlerden gelen talepleri karşılıksız bırakmadı. Artan düğün maliyetleri karşısında vatandaşlara destek olmayı amaçlayan proje kapsamında, Önsen Mahallesi’nde bin kişilik modern bir kır düğün salonunun yapımına başlandı.

Modern Tasarımıyla Dikkat Çekecek

Doğayla iç içe konumlandırılan tesis, geniş açık alanları ve modern mimarisiyle bölgenin önemli sosyal yaşam alanlarından biri olmaya hazırlanıyor. Kır konseptine uygun peyzaj düzenlemeleri, geniş oturma alanları, modern sahne sistemi ile güçlü ses ve aydınlatma altyapısına sahip olacak tesis, düğün ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

Salon çevresinde yürüyüş yolları, süs havuzları, fotoğraf çekim alanları ve geniş otopark alanları da yer alacak. Özellikle açık havada ve doğayla iç içe düğün yapmak isteyen çiftler için tasarlanan tesisin, bölgenin yeni gözde mekanlarından biri olması hedefleniyor.