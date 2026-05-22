Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen programda, broiler yetiştiriciliğinde modern üretim sistemleri, kümes ekipmanları, hayvan refahı, işletme yönetimi ve devlet destekleri gibi birçok önemli başlık ele alındı. Üreticilerin daha verimli, sürdürülebilir ve çağın gerekliliklerine uygun üretim yapabilmesi amacıyla sunulan çözüm önerileri katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Programda özellikle hibe ve teşvik desteklerine ilişkin sunumlar dikkat çekti. Üreticilere sağlanan destek mekanizmaları hakkında detaylı bilgilendirme yapılırken, yatırım yapmak isteyen yetiştiricilere yol haritası sunuldu.

Etkinlikte konuşan Alp Asistanlık Yönetim Kurulu Başkanı Alp Eren Önal, tarım ve hayvancılık sektöründe sürdürülebilir büyümenin modern sistemler ve doğru danışmanlık hizmetleriyle mümkün olduğunu ifade etti. Önal, üreticilerin değişen koşullara uyum sağlamasının hem verimlilik hem de rekabet gücü açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sektör temsilcileri ve yetiştiricilerin yoğun katılım gösterdiği program, karşılıklı görüş alışverişi ve sektörün geleceğine yönelik değerlendirmelerle sona erdi. Organizasyonun, Kahramanmaraş’ta broiler yetiştiriciliğinin gelişimine ve üreticilerin bilinçlendirilmesine önemli katkı sunduğu belirtildi.