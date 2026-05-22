Göksun ilçesi Fındık Mahallesi’nde bulunan Çerkes Sürgünü Anıtı önünde gerçekleştirilen program, Afşin Kafkas Derneği, Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği ve Göksun Çerkes Kültür Derneği’nin ortak organizasyonuyla düzenlendi. Anma programına bölge protokolü, siyasi temsilciler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa; Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut ile çok sayıda davetli katılarak Çerkes toplumunun acısını paylaştı.

Program kapsamında ilk olarak Çerkes Sürgünü Anıtı ziyaret edildi. Duygu dolu anların yaşandığı törende protokol üyeleri ve vatandaşlar anıta karanfiller bırakarak sürgünde hayatını kaybedenler için dualar etti.

Anma programı kapsamında, sürgün yollarında hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak amacıyla Adatepe Göleti’ne de karanfiller bırakıldı. Suya bırakılan çiçekler, sürgünün hüzünlü hatırasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Programda yapılan konuşmalarda, tarihin derin izler bırakan bu acı olayının unutulmaması gerektiği vurgulanırken, ortak hafızanın canlı tutulmasının, birlik ve kardeşlik ruhunun güçlendirilmesinin ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

21 Mayıs 1864’te yaşanan Büyük Çerkes Sürgünü’nde hayatını kaybedenler, Göksun’da düzenlenen bu anlamlı programla bir kez daha rahmet ve dualarla anıldı.

Program sonrası Aksu TV mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, kendisinin de bir Çerkes evladı olduğunu belirterek, yaşanan acı olayların hafızalarda yer etmesi ve bir daha benzer acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Başkanı Hami Koç ise her yıl atalarını dualarla anmayı geleneksel hale getirdiklerini ifade etti.