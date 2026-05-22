Kahramanmaraş Expo Alanı’nda düzenlenen yarışmaya 1’inci sınıftan 12’nci sınıfa kadar farklı yaş kategorilerinde kız ve erkek öğrenciler katıldı. Toplam 23 okuldan 532 öğrencinin yer aldığı organizasyonda sporcular, başlangıç noktasında kendilerine verilen haritalar doğrultusunda belirlenen parkuru en kısa sürede tamamlamak için ter döktü.

Harita okuma, yön bulma ve hızlı karar verme becerilerini ön plana çıkaran yarışmalarda öğrenciler, hem fiziksel hem de zihinsel performanslarını ortaya koydu. Expo Alanı’nda renkli görüntülere sahne olan organizasyonda öğrencilerin heyecanı ve mücadele azmi dikkat çekti.

Yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreninde, kendi kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Onikişubat Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonun ödül törenine İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Kadir Gemci, Türkiye Oryantiring Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Hacı Veli Kalmış, Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Erdoğanyılmaz ve İl Temsilcisi Mehmet Açıkel katıldı.

Organizasyon, öğrencilerin spora teşvik edilmesi ve oryantiring branşının tanıtılması açısından önemli bir etkinlik olarak değerlendirildi.