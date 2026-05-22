İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali’nde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin kurduğu tanıtım çadırı yoğun ilgi gördü. Festivalin ilk gününde en çok ziyaret edilen alanlardan biri olan Kahramanmaraş standı, şehrin kültürel ve gastronomik değerlerini binlerce ziyaretçiyle buluşturdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de festival alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretçilerle yakından ilgilenen Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın tarihi, kültürel mirası, yöresel lezzetleri ve UNESCO Edebiyat Şehri kimliği hakkında bilgiler verdi.

Festivalin dikkat çeken ziyaretçilerinden biri de Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan oldu. Kahramanmaraş çadırını ziyaret eden Erdoğan’a, stantta sergilenen yöresel ürünler, geleneksel el sanatları ve şehrin kültürel değerleri tanıtıldı.

Festivalde özellikle Kahramanmaraş’ın dünyaca ünlü dondurması ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, yöresel ürünler ve kültürel tanıtım materyalleri de büyük beğeni topladı.

Başkan Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın sahip olduğu zenginlikleri ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmaya devam edeceklerini belirterek, “Etnospor gibi önemli bir organizasyonda şehrimizi temsil etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Kahramanmaraş çadırımıza gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu etti” dedi.