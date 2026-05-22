Festival; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği destekleriyle hayata geçirildi.

Etkinliğe ayrıca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş Teknokent, Kahramanmaraş Dene-Yap, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Nuri Pakdil BİLSEM, Özel Kahramanmaraş Teknokent Koleji, Doğa Koleji ve çok sayıda kurum ve kuruluş katılım sağladı.

Festival kapsamında 103 okuldan 741 öğrenci ve 147 öğretmenden oluşan 320 robot takımı yarışmalarda yer aldı. Ayrıca 78 proje ve yapay zekâ çalışması sergilenirken, 11 kurum ve kuruluş da tanıtım stantları açtı.

Yarışmalar ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde olmak üzere toplam 20 farklı kategoride gerçekleştirildi.

Festivalin açılış konuşması Teknik Sorumlu Mehmet Kaya tarafından yapılırken, İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar da bir konuşma gerçekleştirdi.

Yarışmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen kapanış ve ödül törenine; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. H. Seçil Fettahlıoğlu ve Prof. Dr. Burcu Erşahan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Beşen, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar katıldı.

İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Kahramanmaraş'ta teknoloji ve inovasyon kültürünün geliştirilmesine önemli katkı sunan festival, öğrencilerin üretim ve tasarım becerilerini ortaya koyduğu etkinliklerle büyük ilgi gördü.