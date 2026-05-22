Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına ilçe merkezlerinde de hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım ağı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığı arterleri sıcak asfaltla yenileyerek ulaşım standardını artırıyor.

Bu kapsamda Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığınca Afşin’de önemli bir ulaşım yatırımı hayata geçirildi. İlçenin en yoğun kullanılan ulaşım akslarından biri olan Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarla, bölgede ulaşım konforu önemli ölçüde iyileştirildi. Kentsel tasarım alanı içerisinde yer alan bölümde gerçekleştirilen inşa faaliyetleri sırasında yol yüzeyinde meydana gelen deformasyonlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kapsamlı bir çalışmayla giderildi.

Çalışmalar kapsamında deforme olan asfalt yüzeyi yenilenirken, arter sıcak asfaltla kaplanarak modern ve güvenli bir görünüme kavuşturuldu. Gerçekleştirilen asfalt uygulamasıyla birlikte hem sürüş güvenliği artırıldı hem de araç trafiğinin daha akıcı hale gelmesi sağlandı. Sürücüler açısından daha konforlu bir ulaşım imkânı sunan çalışmaların, ilçenin ulaşım altyapısına uzun vadeli katkı sağlaması hedefleniyor.