Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü asfalt seferberliği kapsamında Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde yürüttüğü sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Mahallenin ulaşım açısından en kritik güzergâhları arasında yer alan 31015. Sokak ve Afşin Bey Caddesi, gerçekleştirilen kapsamlı çalışmaların ardından yenilenen yüzüyle yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 3 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Yaklaşık 10 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen çalışmalar kapsamında her iki arterin yol standardı yükseltilirken, sürüş güvenliği ve ulaşım konforu da önemli ölçüde artırıldı. Özellikle altyapı çalışmaları ve deprem sonrası oluşan yoğun kullanım nedeniyle deformasyona uğrayan yol yüzeyleri tamamen yenilenerek bölgede yaşanan ulaşım problemleri çözüme kavuşturuldu. Çalışmalarla birlikte mahalle sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen bozulmalar ortadan kaldırıldı.

Sosyal Yaşam Alanlarına Ulaşım Daha Konforlu Hale Geldi

Yenilenen 31015. Sokak ve Afşin Bey Caddesi, şehirde vatandaşların yoğun olarak kullandığı sosyal yaşam alanlarına ulaşım açısından da büyük önem taşıyor. 15 Temmuz Millet Bahçesi ve geçtiğimiz günlerde hizmete açılan 15 Temmuz Spor Vadisi’ne ulaşım sağlayan arterlerin modern ve konforlu hale getirilmesi, vatandaşlardan da tam not aldı. Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde hem araç trafiğinde akıcılık sağlandı hem de bölgedeki ulaşım altyapısı daha güvenli ve dayanıklı hale getirildi.