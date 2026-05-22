Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü asfalt seferberliği kapsamında ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürüttüğü yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, şehir merkezinin en önemli ulaşım akslarından biri olan Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde asfalt yenileme uygulamaları tamamlandı. Altyapı imalatları ve bölgedeki inşa faaliyetleri sırasında deformasyona uğrayan asfalt yüzeyi, kapsamlı bir çalışma programıyla tamamen yenilendi. Çalışmalar çerçevesinde mevcut yıpranmış asfalt tabakası kaldırılarak yol standardı yükseltildi ve arter modern bir görünüme kavuşturuldu.

1 kilometre uzunluğundaki cadde boyunca gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 2 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 8 Milyon TL’lik yatırımıyla yenilenen arter hem sürücüler hem de bölge esnafı için daha konforlu ve güvenli hale getirildi. Yenilenen yol sayesinde bölgede ulaşım akışının daha düzenli hale geldiği belirtilirken, asfalt yüzeyindeki bozulmalardan kaynaklanan sürüş konforsuzluğu da ortadan kaldırıldı.