Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların temel gıda ürünlerine daha ekonomik, sağlıklı ve güvenilir şekilde ulaşabilmesi için Halk Ekmek Fabrikası’ndaki üretim ve dağıtım ağını güçlendirmeyi sürdürüyor. Günlük 75 bin ekmek ve unlu mamul üretimi gerçekleştiren Halk Ekmek Fabrikası, şehir genelindeki 95 farklı büfede vatandaşlara hizmet verirken, dağıtım süreçlerinin daha hızlı ve verimli yürütülmesi amacıyla araç filosunu da yeniledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Halk Ekmek Fabrikası’nın araç filosuna 9 yeni sevkiyat aracı kazandırıldı. Daha yüksek depolama kapasitesine sahip ve yeni nesil teknolojilerle donatılan araçlarla birlikte üretimden satış noktalarına uzanan dağıtım sürecinin daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Yeni araçların devreye alınmasıyla birlikte özellikle yoğun talebin yaşandığı noktalarda ürünlerin büfelere daha kısa sürede ulaştırılması, sevkiyat planlamasının daha verimli yapılması ve vatandaşlara kesintisiz hizmet sunulması amaçlanıyor.

Araç filosuna kazandırılan yeni sevkiyat araçlarının, Halk Ekmek Fabrikası’nın operasyonel kapasitesine önemli katkı sunması hedefleniyor. Modern donanımlarıyla dikkat çeken araçlar sayesinde ürünlerin taşınması daha güvenli hale gelirken, dağıtım süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıkların da minimum seviyeye indirilmesi amaçlanıyor.