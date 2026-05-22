Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun farklı kesimlerine yönelik etkinlik ve projelerini artırarak sürdürürken, kadınlara yönelik yeni bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Kadınların sosyal yaşama katılımını artırmak, üretime teşvik etmek ve geri dönüşüm bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen atölye çalışmaları, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile KADEM iş birliğinde Karaziyaret Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen program kapsamında “Sunum Peçete Atölyesi” ve “Eski Tepsiler ile Geri Dönüşüm Atölyesi” düzenlendi. Toplam 60 kadının katıldığı etkinliklerde kadınlar hem el becerilerini geliştirme hem de sosyalleşme imkânı buldu.

Atölyelerde katılımcılar, geçmişten günümüze ulaşan eski oya ve nakışları değerlendirerek şık sunum peçeteleri hazırladı.

Bunun yanı sıra kullanılmayan eski tepsiler de çeşitli dekoratif dokunuşlarla yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu.

Etkinlik boyunca kadınlar yalnızca yeni ürünler tasarlamanın mutluluğunu yaşamakla kalmadı, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar edinerek keyifli vakit geçirdi. Büyükşehir Belediyesinin kadınların sosyal hayata daha aktif katılım sağlaması amacıyla düzenlediği atölyeler, katılımcılara hem üretmenin hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşattı.