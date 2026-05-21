Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekrem Kireçci, sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte kene hareketliliğinin arttığını belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların açık alanlarda daha fazla vakit geçireceğine dikkat çeken Kireçci, özellikle kırsal bölgelerde, tarım arazilerinde, bağ-bahçe ve piknik alanlarında daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Kenelerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Kireçci, doğaya çıkarken açık renkli ve vücudu örten kıyafetlerin tercih edilmesi, pantolon paçalarının çorap içine alınması ve dönüşte mutlaka vücudun detaylı şekilde kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

Uzmanlar, kenenin vücuda tutunması halinde bilinçsiz müdahalelerden kaçınılması gerektiğini belirterek, kenenin kolonya, sigara, kimyasal madde ya da farklı yöntemlerle çıkarılmaya çalışılmasının risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Böyle bir durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasının hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Basit ancak etkili önlemlerle kene kaynaklı sağlık risklerinin büyük ölçüde önüne geçilebileceğini belirten uzmanlar, özellikle çocuklar ve yaşlıların açık alan ziyaretleri sonrası daha dikkatli kontrol edilmesi gerektiğini hatırlattı.