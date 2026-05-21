Kahramanmaraş Valiliği tarafından düzenlenen 2026 yılı Mart-Nisan dönemi Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı’nda, kent genelindeki asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin önemli veriler paylaşıldı.

Toplantıya Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de katıldı.

Suç Oranlarında Düşüş Dikkat Çekti

Toplantıda konuşan Vali Mükerrem Ünlüer, kentte güvenlik güçlerinin kararlı çalışmaları sonucunda suç oranlarında önemli azalma yaşandığını söyledi.

Vali Ünlüer’in paylaştığı verilere göre:

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta yüzde 8 düşüş

Olayların aydınlatılma oranında yüzde 99,8 başarı

Malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 16 azalma

elde edildi.

Bu veriler, Kahramanmaraş’ta asayiş çalışmalarının etkin şekilde sürdürüldüğünü ortaya koydu.

Terör, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Sürüyor

Vali Ünlüer, yalnızca asayiş değil, birçok alanda güvenlik güçlerinin yoğun mesai harcadığını belirtti.

Toplantıda;

Terörle mücadele operasyonları

Organize suçlarla mücadele

Narkotik operasyonları

Siber suçlarla mücadele

Ruhsatsız silah operasyonları

Kaçakçılık çalışmaları

Göçmen kaçakçılığına yönelik denetimler

hakkında da bilgi verildi.

Kent genelinde güvenlik güçlerinin suç ve suçlulara karşı mücadelesini aralıksız sürdürdüğü vurgulandı.

Kurban Bayramı Öncesi Dev Güvenlik Önlemi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kahramanmaraş genelinde kapsamlı güvenlik planı devreye alındı.

Vali Ünlüer, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmesi için 4 bin 341 güvenlik personelinin görev yapacağını açıkladı.

Bayram süresince:

Trafik denetimleri artırılacak

Asayiş uygulamaları sıklaştırılacak

Yol güzergahlarında kontroller yoğunlaştırılacak

Şehir genelinde güvenlik tedbirleri üst seviyede tutulacak

Sürücülere Trafik Kuralları Uyarısı

Vali Ünlüer, özellikle bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşlara trafik kurallarına hassasiyetle uyma çağrısında bulundu.

Aşırı hız, dikkatsizlik ve kurallara uymamanın acı sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Ünlüer, tüm Kahramanmaraşlıların Kurban Bayramı’nı da kutladı.