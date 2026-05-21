Kahramanmaraş Valiliği tarafından düzenlenen 2026 yılı Mart-Nisan dönemi Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı’nda, kent genelindeki asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin önemli veriler paylaşıldı.
Toplantıya Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de katıldı.
Suç Oranlarında Düşüş Dikkat Çekti
Toplantıda konuşan Vali Mükerrem Ünlüer, kentte güvenlik güçlerinin kararlı çalışmaları sonucunda suç oranlarında önemli azalma yaşandığını söyledi.
Vali Ünlüer’in paylaştığı verilere göre:
- Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta yüzde 8 düşüş
- Olayların aydınlatılma oranında yüzde 99,8 başarı
- Malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 16 azalma
elde edildi.
Bu veriler, Kahramanmaraş’ta asayiş çalışmalarının etkin şekilde sürdürüldüğünü ortaya koydu.
Terör, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Sürüyor
Vali Ünlüer, yalnızca asayiş değil, birçok alanda güvenlik güçlerinin yoğun mesai harcadığını belirtti.
Toplantıda;
- Terörle mücadele operasyonları
- Organize suçlarla mücadele
- Narkotik operasyonları
- Siber suçlarla mücadele
- Ruhsatsız silah operasyonları
- Kaçakçılık çalışmaları
- Göçmen kaçakçılığına yönelik denetimler
hakkında da bilgi verildi.
Kent genelinde güvenlik güçlerinin suç ve suçlulara karşı mücadelesini aralıksız sürdürdüğü vurgulandı.
Kurban Bayramı Öncesi Dev Güvenlik Önlemi
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kahramanmaraş genelinde kapsamlı güvenlik planı devreye alındı.
Vali Ünlüer, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmesi için 4 bin 341 güvenlik personelinin görev yapacağını açıkladı.
Bayram süresince:
- Trafik denetimleri artırılacak
- Asayiş uygulamaları sıklaştırılacak
- Yol güzergahlarında kontroller yoğunlaştırılacak
- Şehir genelinde güvenlik tedbirleri üst seviyede tutulacak
Sürücülere Trafik Kuralları Uyarısı
Vali Ünlüer, özellikle bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşlara trafik kurallarına hassasiyetle uyma çağrısında bulundu.
Aşırı hız, dikkatsizlik ve kurallara uymamanın acı sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Ünlüer, tüm Kahramanmaraşlıların Kurban Bayramı’nı da kutladı.