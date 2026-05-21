Kahramanmaraş’ta yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren 5 gün boyunca gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı kentte vatandaşların tedbirli olması istenirken, hafta boyunca nem oranının da yüksek seyredeceği tahmin ediliyor.

Perşembe Günü Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji tahminlerine göre 21 Mayıs Perşembe günü Kahramanmaraş’ta kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Günün en düşük sıcaklığı 13 derece, en yüksek sıcaklığı ise 21 derece olarak ölçülecek. Nem oranının yüzde 54 ile 95 arasında değişmesi beklenirken, rüzgarın saatte yaklaşık 10 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Hafta Sonuna Kadar Yağış Sürecek

Kentte yağışlı hava cuma gününden itibaren de etkisini sürdürecek.

22 Mayıs Cuma

Gökgürültülü sağanak yağışlı

13 / 23 derece

23 Mayıs Cumartesi

Gökgürültülü sağanak yağışlı

14 / 25 derece

24 Mayıs Pazar

Gökgürültülü sağanak yağışlı

14 / 23 derece

25 Mayıs Pazartesi

Gökgürültülü sağanak yağışlı

13 / 25 derece

Kahramanmaraşlılara Uyarı

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olması, sürücülerin ise görüş mesafesindeki düşüş ve kaygan zemin riskine karşı daha dikkatli hareket etmesi öneriliyor.