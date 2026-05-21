6 Şubat depremlerinin ardından enkaz, gözyaşı ve tarifsiz acılarla hafızalara kazınan Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkış hikâyesini anlatan yapım; sadece bir belgesel değil, aynı zamanda direnişin, umudun ve yeniden doğuşun güçlü bir anlatısı oldu.

Filmde, depremin ilk anlarında hayatın nasıl durduğu, geride kalan sessizlik ve yıkım çarpıcı görüntülerle aktarılırken; ardından devletin tüm imkânlarıyla başlatılan yeniden inşa sürecinin geldiği nokta gözler önüne serildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle yürütülen çalışmalarla Kahramanmaraş’ta adeta dev bir dönüşüm seferberliği başlatıldığı vurgulandı.

Filmde paylaşılan verilere göre Kahramanmaraş genelinde 75 bin 373 konutun inşası planlanırken, bunun 59 bin 278’i kentsel, 16 bin 95’i kırsal alanlarda projelendirildi. AFAD tarafından teslim alınan 32 bin 556 konuttan 28 bin 632’si hak sahiplerine teslim edilirken, 21 bin 540 ailenin yeni yuvalarında yaşamaya başladığı aktarıldı.

Kırsalda ise yeniden inşa çalışmalarıyla doğdukları topraklardan ayrılmak istemeyen vatandaşlar için modern köy evleri yükseldi. Toplam 16 bin 95 kırsal konuttan 9 bin 362’si teslim edilirken, 5 bin 715’inde fiili yerleşim sağlandı.

Vatandaş röportajlarının da yer aldığı yapımda, yeni yuvalarına kavuşan Kahramanmaraşlılar duygularını paylaşırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gören film, sosyal medyada ve izleyiciler arasında da geniş yankı uyandırdı. Birçok izleyici yapımı, “bir şehrin küllerinden yeniden doğuşunun en güçlü anlatımı” olarak değerlendirdi.

Aksu Televizyonu’nun güçlü anlatımıyla hayat bulan “Yeniden: Kahramanmaraş”, sadece yükselen binaları değil; dimdik ayakta kalan bir şehrin iradesini, sabrını ve yeniden filizlenen umutlarını da ekranlara taşıdı.

Kahramanmaraş artık yalnızca yaralarını saran bir şehir değil; yeniden ayağa kalkmayı başaran, geleceğe umutla bakan bir dirilişin adı oldu.