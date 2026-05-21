Askerlik yükümlülüğünden kaçmak amacıyla sahte sağlık raporu düzenlendiği iddiasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında düğmeye bastı.

Kahramanmaraş Dahil 7 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Soruşturma çerçevesinde Şanlıurfa, Muğla, İstanbul, Trabzon, Mersin, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, askerlik çağında bulunan sağlıklı kişilere gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenledikleri öne sürülen şüpheliler hedef alındı.

44 Şüpheli Gözaltına Alındı

Jandarma ekiplerinin operasyonunda toplam 44 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma Sürüyor

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenilirken, sahte rapor ağına ilişkin yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.

Operasyon, kamu kurumlarında sahte belge düzenlenmesine yönelik yürütülen mücadelede dikkat çeken dosyalardan biri olarak değerlendiriliyor.