Kahramanmaraş İstiklalspor’da yeni sezon öncesi dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Takımın gol yollarındaki en etkili isimlerinden Kemal Rüzgar, kırmızı-beyazlı kulübe veda etti.

2025-2026 sezonunda gösterdiği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarın takdirini kazanan deneyimli forvetin ayrılığı, spor camiasında büyük yankı uyandırdı.

Takımın Hücumdaki En Önemli İsmlerindendi

Sezon boyunca attığı kritik gollerle Kahramanmaraş İstiklalspor’un başarısında önemli rol oynayan Kemal Rüzgar, özellikle zorlu karşılaşmalardaki performansıyla ön plana çıktı.

Deneyimli golcü, yalnızca skor katkısıyla değil sahadaki mücadeleci kimliğiyle de taraftarın gönlünde özel bir yer edindi.

Birçok maçta takımını sırtlayan isimlerden biri olan Rüzgar, kırmızı-beyazlı tribünlerin en çok destek verdiği futbolcular arasında yer aldı.

Yeni Adresi Merak Konusu

Daha önce hem Türkiye’de hem de Almanya’da çeşitli kulüplerde forma giyen Kemal Rüzgar, Kahramanmaraş temsilcisindeki performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekmişti.

Tecrübeli futbolcunun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği ise futbol kamuoyunda merakla bekleniyor. Kulüp yönetiminin ayrılığa ilişkin resmi açıklama yapması bekleniyor.