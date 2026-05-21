Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin önemli ulaşım akslarından Ahır Dağı Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, altyapı imalatları sırasında deformasyona uğrayan yol yüzeyleri tamamen kazınarak modern ve uzun ömürlü sıcak asfaltla yenileniyor. Özellikle yoğun araç trafiğinin yaşandığı güzergâhta gerçekleştirilen çalışmaların, bölgedeki ulaşım konforunu önemli ölçüde artırması hedefleniyor.

Ahır Dağı Caddesi Baştan Sona Yenileniyor

Şehir merkezinin ulaşımdaki can damarlarından biri olan Ahır Dağı Caddesi’nde yürütülen çalışmalar, Turgut Özal Meydanı’ndan Kuzey Çevre Yolu’na kadar uzanan yaklaşık 1,2 kilometrelik güzergâhı kapsıyor. Çift yönlü olarak gerçekleştirilen asfalt serimiyle arterin tamamı yenilenmiş olacak.

Ekipler, çalışmaların ilk etabında Turgut Özal Bulvarı’ndan Kuzey Çevre Yolu istikametine giden bölümde asfalt serimine başladı. Program dahilinde diğer yönde de çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.