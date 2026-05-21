Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Kahramanmaraş için kritik hava durumu uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney kesimlerinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Kahramanmaraş’ın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli şekilde görüleceği tahmin ediliyor.

Sel ve Su Baskını Riski Var

Meteoroloji, kuvvetli yağışla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Özellikle:

Ani sel

Su baskını

Yıldırım düşmesi

Yerel dolu yağışı

Kuvvetli rüzgar

Ulaşımda aksamalar

gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Çevre İllerde de Alarm Verildi

Kuvvetli yağış uyarısı yalnızca Kahramanmaraş ile sınırlı değil.

Meteoroloji’ye göre yerel kuvvetli yağış beklenen diğer iller:

Niğde

Adana’nın kuzey ve doğu kesimleri

Osmaniye

Hatay’ın kuzeyi

Gaziantep

Kilis

Şanlıurfa

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerine kadar etkili olabilecek yağışlar nedeniyle açık alanlarda bulunacak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Sürücülerin ise kayganlaşan yollar, ani görüş kaybı ve su birikintilerine karşı daha temkinli hareket etmeleri istendi.