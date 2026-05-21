Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Kahramanmaraş için kritik hava durumu uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney kesimlerinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Kahramanmaraş’ın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli şekilde görüleceği tahmin ediliyor.
Sel ve Su Baskını Riski Var
Meteoroloji, kuvvetli yağışla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Özellikle:
- Ani sel
- Su baskını
- Yıldırım düşmesi
- Yerel dolu yağışı
- Kuvvetli rüzgar
- Ulaşımda aksamalar
gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Çevre İllerde de Alarm Verildi
Kuvvetli yağış uyarısı yalnızca Kahramanmaraş ile sınırlı değil.
Meteoroloji’ye göre yerel kuvvetli yağış beklenen diğer iller:
- Niğde
- Adana’nın kuzey ve doğu kesimleri
- Osmaniye
- Hatay’ın kuzeyi
- Gaziantep
- Kilis
- Şanlıurfa
Vatandaşlara Uyarı
Yetkililer, özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerine kadar etkili olabilecek yağışlar nedeniyle açık alanlarda bulunacak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Sürücülerin ise kayganlaşan yollar, ani görüş kaybı ve su birikintilerine karşı daha temkinli hareket etmeleri istendi.