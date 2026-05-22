Ankara Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ramiz Çelik öncülüğündeki heyet, KABİYAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ziyarette dernek yöneticileriyle bir araya geldi. Ziyarette Federasyon Genel Sekreteri Abdurrahman Gök, Elbistanlılar Dernek Başkanı Adnan Güven, Pazarcıklılar Dernek Başkanı Bülent Aksoy ve Federasyon Genel Muhasibi Nurettin Delibalta da yer aldı.

Federasyon heyetini KABİYAD Genel Başkanı Mehmet Ali Ecerkale, Başkan Vekili Mustafa Seyithanoğlu, Genel Sekreter Ahmet Dut ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gevri karşıladı.

Gerçekleştirilen görüşmede konuşan Ankara Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ramiz Çelik, KABİYAD’ın güçlü akademik ve iş dünyası kadrosuyla Kahramanmaraş’a önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirtti. Ankara’daki Kahramanmaraşlı sivil toplum kuruluşlarının ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çeken Çelik, “KABİYAD ile yakın iş birliği içerisinde olacağız. Desteğimiz tam. Samimiyetle yürütülecek ortak çalışmaların sonunda kazanan Kahramanmaraş olacaktır” dedi.

Ramiz Çelik ayrıca, KABİYAD Genel Başkanı Mehmet Ali Ecerkale’nin federasyonun kuruluş sürecinden itibaren çalışmalara katkı sunduğunu hatırlatarak, Ankara’daki tüm Kahramanmaraşlı yapılarla karşılıksız hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Ziyarette Kahramanmaraş’ın tanıtımına yönelik projeler de gündeme geldi. Federasyon Başkanı Çelik, Ankara’da Kahramanmaraş Tanıtım Günleri düzenlenmesi için hazırlıklara başladıklarını açıklarken, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında Kahramanmaraş’ın kültür ve sanatını yansıtacak özel bir müzikal organizasyon planlandığını da paylaştı. Bu projelerde KABİYAD’ın katkısının önemli olduğu vurgulandı.

KABİYAD Genel Başkanı Mehmet Ali Ecerkale ise nazik ziyaretlerinden dolayı federasyon yönetimine teşekkür ederek, Kahramanmaraş’ın ortak menfaatleri doğrultusunda her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Karşılıklı güven ve dayanışma mesajlarının verildiği ziyaret, ilerleyen süreçte ortak projelerde yeniden bir araya gelme temennisiyle sona erdi.