3 Milyon TL’ye Kadar Kredi Desteği

Yeni kentsel dönüşüm kredisi kapsamında:

3 milyon TL’ye kadar finansman,

180 ay (15 yıl) vade,

İlk 12 ay geri ödemesiz dönem,

Aylık %0,69 faiz oranı sunuluyor.

Yetkililer, sosyal ve ekonomik durumlara göre faiz oranında ek indirimler uygulanabileceğini belirtiyor.

Faiz Oranı %0,59’a Kadar Düşebiliyor

Projeye başvuran vatandaşlara çeşitli avantajlar sağlanıyor:

Tek konutu olanlara 0,25 puan faiz indirimi

Enerji kimlik belgesi B ve üzeri olan binalara ek indirim

Şehit ve gazi yakınları için özel avantajlar

Kadın hane reislerine destek

Tüm bu avantajlar kullanıldığında faiz oranı %0,59 seviyesine kadar düşebiliyor.

Başvurular Nereden Yapılıyor?

Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları hem dijital hem de fiziki olarak yapılabiliyor:

Online başvuru: “Kentsel Dirençlilik” platformu

Fiziki başvuru noktaları: Üsküdar Kirazlıtepe Küçükçekmece Halkalı



İrtibat ofisleri ilk günden yoğun ilgi gördü.

Kimler Yararlanabilir?

Projeden faydalanmak isteyenler için temel şartlar:

Binanın “riskli yapı” statüsünde olması

1 Ekim 2020 sonrası yıkım sürecine girmiş olması

Malik ile müteahhit arasında anlaşma yapılmış olması

Ayrıca vatandaşlar birden fazla konut için de başvuru yapabiliyor.

Süreç Nasıl İşliyor?

Başvuru sürecinde:

Müteahhitler, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine proje bilgilerini yüklüyor

Teknik inceleme yapılıyor

Onay sonrası banka süreci başlatılıyor

Ödeme, inşaat ilerledikçe müteahhite aktarılıyor

Hangi İllerde Geçerli?

Kentsel dönüşüm kredisi yalnızca İstanbul ile sınırlı değil. Proje aynı zamanda:

İzmir

Kocaeli

Sakarya

illerinde de uygulanmaya başladı.

Uzmanlardan Çağrı

Yetkililer, özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor. Riskli yapı sahiplerinin, hem güvenli konutlara kavuşmak hem de uygun finansman imkanlarından yararlanmak için başvuru yapmaları öneriliyor.