3 Milyon TL’ye Kadar Kredi Desteği
Yeni kentsel dönüşüm kredisi kapsamında:
- 3 milyon TL’ye kadar finansman,
- 180 ay (15 yıl) vade,
- İlk 12 ay geri ödemesiz dönem,
- Aylık %0,69 faiz oranı sunuluyor.
Yetkililer, sosyal ve ekonomik durumlara göre faiz oranında ek indirimler uygulanabileceğini belirtiyor.
Faiz Oranı %0,59’a Kadar Düşebiliyor
Projeye başvuran vatandaşlara çeşitli avantajlar sağlanıyor:
- Tek konutu olanlara 0,25 puan faiz indirimi
- Enerji kimlik belgesi B ve üzeri olan binalara ek indirim
- Şehit ve gazi yakınları için özel avantajlar
- Kadın hane reislerine destek
Tüm bu avantajlar kullanıldığında faiz oranı %0,59 seviyesine kadar düşebiliyor.
Başvurular Nereden Yapılıyor?
Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları hem dijital hem de fiziki olarak yapılabiliyor:
- Online başvuru: “Kentsel Dirençlilik” platformu
- Fiziki başvuru noktaları:
- Üsküdar Kirazlıtepe
- Küçükçekmece Halkalı
İrtibat ofisleri ilk günden yoğun ilgi gördü.
Kimler Yararlanabilir?
Projeden faydalanmak isteyenler için temel şartlar:
- Binanın “riskli yapı” statüsünde olması
- 1 Ekim 2020 sonrası yıkım sürecine girmiş olması
- Malik ile müteahhit arasında anlaşma yapılmış olması
Ayrıca vatandaşlar birden fazla konut için de başvuru yapabiliyor.
Süreç Nasıl İşliyor?
Başvuru sürecinde:
- Müteahhitler, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine proje bilgilerini yüklüyor
- Teknik inceleme yapılıyor
- Onay sonrası banka süreci başlatılıyor
- Ödeme, inşaat ilerledikçe müteahhite aktarılıyor
Hangi İllerde Geçerli?
Kentsel dönüşüm kredisi yalnızca İstanbul ile sınırlı değil. Proje aynı zamanda:
- İzmir
- Kocaeli
- Sakarya
illerinde de uygulanmaya başladı.
Uzmanlardan Çağrı
Yetkililer, özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor. Riskli yapı sahiplerinin, hem güvenli konutlara kavuşmak hem de uygun finansman imkanlarından yararlanmak için başvuru yapmaları öneriliyor.