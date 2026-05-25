Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Çocuklar Güvende” projesiyle, risk altındaki çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici çalışmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, proje kapsamında oluşturulan mobil ekiplerin çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla sahada aktif görev yaptığını açıkladı.

342 Bin Çocuğa Ulaşıldı

Bakan Göktaş, ülke genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında farklı risk gruplarında bulunan 342 bin 547 çocuğa ulaşıldığını belirtti.

Ekiplerin alan taramaları, aile ziyaretleri, okul görüşmeleri ve bireysel sosyal hizmet müdahaleleriyle çocukların ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiğini ifade eden Göktaş, çocukların aile ve okul ortamında yakından takip edildiğini söyledi.

Okullarla İş Birliği Yapılıyor

Projenin en önemli ayağını okullarda yürütülen çalışmalar oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle görev yapan ekipler; okul yönetimi, rehber öğretmenler ve sınıf öğretmenleriyle görüşerek özellikle devamsızlık yapan veya desteğe ihtiyaç duyan çocukları belirliyor.

Ardından çocuklar ve aileleriyle birebir görüşmeler yapılarak ihtiyaç haritası çıkarılıyor.

Sanat ve Spora Yönlendirildiler

“Çocuklar Güvende” ekipleri, çocukların sosyal gelişimini desteklemek amacıyla 9 bin 781 çocuğu sanat, spor ve sosyal etkinliklere yönlendirdi.

Ayrıca 8 bin 574 çocuk da Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanmaya başladı.

Yetkililer, projenin çocukların riskli ortamlardan uzak tutulması, sosyal hayata katılımlarının artırılması ve sağlıklı bireyler olarak gelişimlerine katkı sunması açısından önemli rol oynadığını vurguladı.