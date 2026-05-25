İçişleri Bakanlığı’nın son 100 günlük güvenlik bilançosu dikkat çeken rakamları ortaya koydu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin göreve başladığı 11 Şubat ile 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde suçla mücadele kapsamında geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 49 bin 662 operasyon düzenlenirken, organize suçtan uyuşturucuya, siber suçlardan kaçakçılığa kadar birçok alanda önemli sonuçlar elde edildi.

Uyuşturucuyla Mücadelede Binlerce Operasyon

Söz konusu dönemde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 14 bin 452 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 24 bin 489 kişi yakalanırken, 11 bin 891 şüpheli tutuklandı. Çalışmalarda 13,6 ton uyuşturucu madde ile 38,3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca önleyici faaliyetler kapsamında 2 milyon 244 bini aşkın vatandaşa bilgilendirme ve farkındalık çalışması yapıldı.

181 Suç Örgütü Çökertildi

Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 582 operasyonda 181 suç örgütü etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlarda 4 bin 295 kişi gözaltına alınırken, 2 bin 104 şüpheli tutuklandı.

Çökertilen suç örgütlerinin 5’inin ulusal, 37’sinin bölgesel, 139’unun ise yerel ölçekte faaliyet gösterdiği açıklandı.

Siber Suçlarla Mücadelede 78 Bin Hesap İncelendi

Siber suçlarla mücadele kapsamında 1946 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 bin 672 kişi gözaltına alınırken, 3 bin 715 kişi tutuklandı. Siber devriyeler tarafından 78 bin 263 sosyal medya ve dijital hesap hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca 35 bin 127 internet sitesi, 33 bin 113 sosyal medya hesabı ve 29 bin 870 yasa dışı bahis sitesi erişime kapatıldı.

Kaçakçılık Operasyonlarında Dev Ele Geçirme

Kaçakçılıkla mücadelede gerçekleştirilen 12 bin 658 operasyonda 16 bin 182 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda;

852 bin litre akaryakıt

245 bin litre sahte içki

5,3 milyon paket sigara

577 milyonun üzerinde makaron

ele geçirildi.

Yeni Düzenlemeler de Hayata Geçti

Operasyonların yanı sıra güvenlik alanında bazı yeni uygulamalar da devreye alındı.

Tuzak radar uygulamalarının kaldırılması, HAYAT 112 mobil portalının hizmete açılması, okullarda 7 basamaklı güvenlik sistemi çalışmaları, DOLUNAY Projesi ve basın kartının resmi kimlik belgesi sayılmasına yönelik düzenleme dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.