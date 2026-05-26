“Türkiye Yeni Dönemin Parlayan Yıldızı Olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında Türkiye’nin geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunarak, "Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbali ile bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan Terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir" dedi.

İsrail’e Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Lübnan’da saldırılarını sürdürdüğünü ifade ederek, bölgede yaşanan savaş ortamının enerji, ticaret, ulaşım ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi.

“Türkiye İstikrar Adası Olarak Öne Çıkıyor”

Bölgenin savaş ve krizlerle mücadele ettiği bir dönemde Türkiye’nin istikrarını koruduğunu belirten Erdoğan, "Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor" dedi.

Ekonomide Başarı Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 23 yılda Türkiye’nin ekonomik ve savunma sanayisinde önemli bir dönüşüm yaşadığını belirterek şu verileri paylaştı:

Ekonomik büyüklük 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doların üzerine çıktı

Yıllık ihracat 36 milyar dolardan 276 milyar dolara yükseldi

Savunma ve havacılık ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar doları aştı

“Terörün Türkiye’ye Maliyeti 2 Trilyon Doları Aştı”

Terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye’ye ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu sorunun tamamen ortadan kaldırılması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Bayramda Birlik ve Kardeşlik Mesajı

Bayramların paylaşma, dayanışma ve gönüllerin birleşmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Gazze başta olmak üzere, gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, Kurban Bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum." diye konuştu.

Trafik Uyarısı

Bayram tatili dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlara da çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun."