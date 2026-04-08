TOKİ Konutları İçin Dijital Şikayet Dönemi

TOKİ tarafından teslim edilen konutlarda yaşanan imalat ve altyapı sorunlarının çözümüne yönelik yeni bir uygulama devreye alındı. e-Devlet üzerinden sunulan sistem sayesinde hak sahipleri, yaşadıkları sorunları doğrudan ilgili birimlere iletebilecek.

Yeni uygulama ile birlikte, vatandaşların taleplerinin daha hızlı değerlendirilmesi ve çözüm sürecinin kısaltılması amaçlanıyor.

e-Devlet Üzerinden TOKİ Şikayet Başvuru Adımları

1️⃣ e-Devlet Sistemine Giriş Yapın

İlk olarak e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

2️⃣ “TOKİ” Hizmetini Aratın

Ana sayfadaki arama bölümüne “TOKİ” yazarak ilgili hizmetlere ulaşın.

3️⃣ Şikayet Başvuru Ekranını Seçin

Listeden “Hak Sahiplerine Teslim Edilmiş Konutlardaki İmalatlarla İlgili Şikayet Başvurusu ve Takibi”

başlıklı hizmeti seçin.

4️⃣ Yeni Başvuru Oluşturun

Açılan ekranda yer alan “Yeni Şikayet” butonuna tıklayın.

5️⃣ Sorun Türünü Belirleyin

Karşınıza çıkan kategorilerden yaşadığınız probleme uygun olanı seçin:

İnşaat

Peyzaj

Elektrik / elektronik

Diğer teknik sorunlar

6️⃣ Detaylı Açıklama Yazın

Yaşadığınız sorunu açık, net ve detaylı şekilde yazın. Gerekirse ek bilgilerle başvurunuzu güçlendirin.

7️⃣ Başvuruyu Tamamlayın

Tüm bilgileri doldurduktan sonra başvurunuzu onaylayarak sisteme iletin.

Süreç Anlık Takip Edilebiliyor

Başvuru tamamlandıktan sonra vatandaşlar, taleplerinin hangi aşamada olduğunu yine e-Devlet üzerinden kolayca görüntüleyebiliyor.

Bu özellik sayesinde hem şeffaflık artırılıyor hem de vatandaşın süreci yakından takip etmesi sağlanıyor.

Amaç: Sorunlara Hızlı Müdahale

Yeni sistemle birlikte:

Şikayetlerin doğrudan ilgili birimlere ulaşması

İşlem süreçlerinin hızlanması

Vatandaş memnuniyetinin artırılması

hedefleniyor.

Yetkililer, dijital başvuru sisteminin yaygınlaşmasıyla birlikte konutlarda yaşanan aksaklıkların daha kısa sürede çözüme kavuşacağını belirtiyor.