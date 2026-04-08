Yeni Sezon Öncesi Zam Kararı

2026 yılı yaş çay sezonuna sayılı günler kala çay fiyatlarında dikkat çeken bir artış yaşandı. Yeni fiyat listelerine göre, kuru çay ürünlerinde yüzde 10’luk zam yürürlüğe girdi.

Bakan Yumaklı: "101 Bin Projeye 237 Milyar Liralık Destek Paketi Sağlandı"
Bakan Yumaklı: "101 Bin Projeye 237 Milyar Liralık Destek Paketi Sağlandı"
Söz konusu artışın, piyasadaki tüm kuru çay çeşitlerini kapsadığı bildirildi.

Caykur Kuru Cay Fiyatlarina Zam Yapti Kno5 Cover

Zam Bugün İtibarıyla Uygulanıyor

Sektör kaynaklarına göre yeni fiyat tarifesi, toptancı ve distribütörlere iletildi. Güncellenen fiyatlar bugünden itibaren raflara yansımaya başladı.

Bu gelişmeyle birlikte çay fiyatlarında yeni bir dönem başladı.

Yas Cay Alimi Fiyati Bell 521

Üreticiler Sezona Hazırlanıyor

Zam kararıyla birlikte gözler bir yandan da yaklaşan yaş çay sezonuna çevrildi.

Üreticiler:

  • Bahçelerde budama işlemlerini tamamladı
  • Kontrollerden geçen alanlarda üretim hazırlıkları hızlandı
  • Verimi artırmak için gübreleme çalışmalarına başladı

Yeni sezonda kaliteli ve yüksek verimli ürün hedefleniyor.

Yas Cay

İlk Sürgün İçin Kritik Süreç

Uzmanlara göre ilk sürgün, çayın kalitesi açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle yapılan bakım ve gübreleme çalışmaları, sezonun verimini doğrudan etkiliyor.

650X344 Iftardan Sahura Kozde Cay Keyfi Pandemi Sonrasi Devam Ediyor 1649330525532

Tüketiciye Nasıl Yansıyacak?

Yüzde 10’luk zam sonrası:

  • Market raflarında fiyat artışı kaçınılmaz olacak
  • Özellikle paketli çay ürünlerinde yeni fiyatlar kısa sürede hissedilecek

Tüketiciler ise artan fiyatların önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğini merak ediyor.

Gorsel5

Gözler Hasat Döneminde

Yeni yaş çay sezonunun başlamasıyla birlikte:

  • Üretim miktarı
  • Alım fiyatları
  • Piyasa dengesi

gibi faktörler çay fiyatlarının seyrini belirleyecek.