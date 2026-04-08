Yeni Sezon Öncesi Zam Kararı

2026 yılı yaş çay sezonuna sayılı günler kala çay fiyatlarında dikkat çeken bir artış yaşandı. Yeni fiyat listelerine göre, kuru çay ürünlerinde yüzde 10’luk zam yürürlüğe girdi.

Söz konusu artışın, piyasadaki tüm kuru çay çeşitlerini kapsadığı bildirildi.

Zam Bugün İtibarıyla Uygulanıyor

Sektör kaynaklarına göre yeni fiyat tarifesi, toptancı ve distribütörlere iletildi. Güncellenen fiyatlar bugünden itibaren raflara yansımaya başladı.

Bu gelişmeyle birlikte çay fiyatlarında yeni bir dönem başladı.

Üreticiler Sezona Hazırlanıyor

Zam kararıyla birlikte gözler bir yandan da yaklaşan yaş çay sezonuna çevrildi.

Üreticiler:

Bahçelerde budama işlemlerini tamamladı

Kontrollerden geçen alanlarda üretim hazırlıkları hızlandı

Verimi artırmak için gübreleme çalışmalarına başladı

Yeni sezonda kaliteli ve yüksek verimli ürün hedefleniyor.

İlk Sürgün İçin Kritik Süreç

Uzmanlara göre ilk sürgün, çayın kalitesi açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle yapılan bakım ve gübreleme çalışmaları, sezonun verimini doğrudan etkiliyor.

Tüketiciye Nasıl Yansıyacak?

Yüzde 10’luk zam sonrası:

Market raflarında fiyat artışı kaçınılmaz olacak

Özellikle paketli çay ürünlerinde yeni fiyatlar kısa sürede hissedilecek

Tüketiciler ise artan fiyatların önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğini merak ediyor.

Gözler Hasat Döneminde

Yeni yaş çay sezonunun başlamasıyla birlikte:

Üretim miktarı

Alım fiyatları

Piyasa dengesi

gibi faktörler çay fiyatlarının seyrini belirleyecek.