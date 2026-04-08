Demokratlardan Sert Çıkış: “Azil Süreci Başlatılsın”

ABD’li Demokrat Senatör Ed Markey, yaptığı açıklamada İran’a yönelik askeri süreci “yasa dışı savaş” olarak nitelendirdi.

Markey, Temsilciler Meclisi’nin derhal toplanarak Trump hakkında azil sürecini başlatması gerektiğini savunarak, “Beyaz Saray’da savaş suçlusu istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kongre Harekete Geçmeli”

Temsilciler Meclisi Üyesi Seth Moulton da Trump’ın suç işlediğini öne sürdü.

Moulton, Kongre’nin derhal toplanması gerektiğini belirterek, “Daha fazla zarar vermeden görevden alınmalı” çağrısında bulundu.

Ocasio-Cortez: “Görevden Alınmalı”

ABD siyasetinin dikkat çeken isimlerinden Alexandria Ocasio-Cortez ise Trump’ın İran’a yönelik söylemlerine tepki gösterdi.

Ocasio-Cortez, Başkan’ın görevden alınması gerektiğini belirterek, sürecin ister Kongre ister kabine tarafından yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Azil Maddesi Gündemde

Temsilciler Meclisi Üyesi John Larson, Trump’a karşı azil maddesi sunduğunu açıkladı.

Larson, İran’a yönelik askeri adımların hem ekonomik hem de insani maliyet doğurduğunu savunarak, bu sürecin ABD’ye zarar verdiğini belirtti.

Trump’ın Sözleri Tartışma Yarattı

Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları da tepkilerin odağında yer aldı.

ABD Başkanı’nın:

“Bu gece büyük bir yıkım olabilir”

“Bir medeniyet yok olabilir”

şeklindeki ifadeleri, siyasi tartışmaları daha da alevlendirdi.

Ateşkes Var, Gerilim Bitmedi

ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkese rağmen bölgedeki gerilim tamamen sona ermiş değil.

Taraflar, Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması ve müzakerelerin sürdürülmesi konusunda uzlaşırken, sahadaki gelişmeler ve siyasi söylemler tansiyonun yüksek kalmasına neden oluyor.

Gözler Washington’da

ABD’de başlayan bu siyasi tartışma, yalnızca iç politikayı değil küresel dengeleri de etkileyebilecek nitelikte.

Uzmanlara göre, Trump hakkında yapılacak olası bir azil süreci:

ABD dış politikasını

Orta Doğu’daki dengeleri

Küresel piyasaları

doğrudan etkileyebilir.