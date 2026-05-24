Uzun yıllar AK Parti Grup Başkanvekilliği ve 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi kritik görevleri üstlenen, Kahramanmaraş’ın hafızasındaki sembol isimlerden AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, bu kez siyasetin değil, düşünce dünyasının kalbinden seslendi. Ünal’ın kaleme aldığı "Bronz Süvari: Modernliğin Uzun Zamanı, Hakikat Sonrası ve İnsanın Krizi" isimli yeni eseri okuyucuyla buluştu.

Kahramanmaraş’ı dört dönem boyunca parlamentoda temsil eden akademisyen ve siyasetçi Mahir Ünal, entelektüel birikimini raflara taşıdı. Siyaset, akademi ve medya dünyasında şimdiden büyük bir yankı uyandıran "Bronz Süvari", modern dünyanın insan ruhunda açtığı yaraları ve hakikat krizini felsefi bir süzgeçten geçiriyor.

Algoritmaların Kıskacındaki İnsanlık

Mayıs 2026 itibarıyla ilk baskısı raflardaki yerini alan yaklaşık 200 sayfalık eser, dijital çağın getirdiği en büyük tehlikeleri masaya yatırıyor. Mahir Ünal kitabında; modernitenin insan üzerindeki yıkıcı etkilerini, içinde yaşadığımız "hakikat sonrası" dönemi, insan beynini esir alan algoritmik yönlendirmeleri ve insanı adeta bir metaya dönüştüren "dikkat ekonomisini" kapsamlı bir vizyonla işliyor.

Kitabın yayımlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin önde gelen siyasetçileri, akademisyenleri ve gazetecileri sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı. Ünal’ın eseri imzaladığı anlara dair görseller kısa sürede paylaşım rekorları kırarken, kitabın özellikle derinlikli ve sarsıcı tespitleri okurlar tarafından merakla karşılandı.

