Otizme dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÖGÇAD) iş birliğiyle önemli bir etkinliğe imza atıldı. KİÜ Kongre Salonu’nda düzenlenen programda, alanında uzman isimler otizmi çok yönlü olarak ele aldı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, otizmin hem bilimsel hem de sosyal boyutları kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Programda; Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Dilber, KSÜ Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hatice Altun, ÖGÇAD Başkanı Hatice Güzel ve özel eğitim uzmanı Dr. Mehmet Küçükgöz konuşmacı olarak yer aldı. Uzman isimler, otizmin nörolojik temellerinden başlayarak erken tanının önemi, etkili müdahale yöntemleri, eğitim süreçleri ve otizmli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı sorunlara kadar pek çok başlıkta bilgi paylaştı.

Konuşmalarda özellikle erken tanının, otizmli çocukların gelişiminde belirleyici rol oynadığı vurgulanırken; ailelerin bilinçlendirilmesi, eğitimcilerin donanımı ve toplumun duyarlılığının artırılmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi. Ayrıca, otizmli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılım sağlayabilmesi için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve aileler arasında güçlü bir iş birliğinin gerekliliğine dikkat çekildi.

Etkinlik boyunca katılımcılar, uzmanların aktardığı bilimsel veriler ve saha deneyimleri sayesinde otizme ilişkin bilgi düzeylerini artırma fırsatı buldu. Program sonunda soru-cevap bölümüyle interaktif bir ortam oluşturulurken, katılımcılar merak ettikleri konuları doğrudan uzmanlara yöneltme imkânı elde etti. Düzenlenen konferans, hem otizme yönelik toplumsal farkındalığın artırılması hem de ailelerin ve eğitimcilerin bilinçlendirilmesi açısından önemli bir adım oldu.