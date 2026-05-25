Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki kadın girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen festival, Türkiye'ye bu alanda ödül getiren tek proje oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Piazza işbirliğiyle düzenlenen festival, kadın emeğini görünür kılması, kadın girişimcileri desteklemesi, yerel üretimi teşvik etmesi ve deprem sonrası bölgesel dayanışmaya katkı sağlaması nedeniyle uluslararası jüri tarafından ödüle layık görüldü.

Bu yıl 5-7 Haziran'da üçüncüsü gerçekleştirilecek festivalde, Kahramanmaraş ve Hatay'dan kadın girişimciler el emeği ürünlerini ziyaretçilerle buluştururken, ekonomik olarak güçlenme ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı elde etti.

"Kadınların üretimde, girişimcilikte ve ekonomik yaşamda daha güçlü yer alması önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, kadınların üretimde, girişimcilikte ve ekonomik yaşamda daha güçlü yer almasını destekleyen projelerin uluslararası ölçekte takdir görmesinin değerli olduğunu belirtti.

Yaşar, yalnızca bir festival düzenlemek amacıyla yola çıkmadıklarını vurgulayarak, "Amacımız kadın emeğini görünür kılan, kadın girişimcileri cesaretlendiren ve bölgesel dayanışmayı büyüten sürdürülebilir bir platform oluşturmak. Türkiye'ye bu alanda ilk ve tek altın ödülü kazandırmış olmaktan büyük gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Festival ve diğer etkinliklerle depremden etkilenenler başta olmak üzere 400 kadının kendi işini kurmasına vesile olduklarını aktaran Yaşar, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNICEF, Sivil Toplum için Destek Vakfı gibi paydaşlar ve Rönesans Eğitim Vakfı gönüllüleriyle deprem bölgesinde 45 binden fazla kadın ve çocuğa ulaştıklarını kaydetti.