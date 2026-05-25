İl Başkanı M.Burak Gül mesajında; bayramların birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı müstesna zamanlar olduğunu ifade etti.

Başkan Gül, Kurban Bayramı’nın; yardımlaşmanın, dayanışmanın ve gönüllerin birbirine yaklaştığı manevi bir iklim sunduğunu belirterek, “Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, sofraların bereketle dolduğu, sevgi ve muhabbetin gönülden gönüle ulaştığı özel günlerdir. Kurban Bayramı da paylaşmanın, fedakârlığın ve kardeşliğin en güzel örneklerinin yaşandığı kutlu bir bayramdır.” dedi.

Kahramanmaraş’ın her zorlu süreçte olduğu gibi bayramlarda da dayanışma ruhunu en güçlü şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Gül, “Aziz hemşehrilerimizin samimiyeti, paylaşma kültürü ve gönül birliği şehrimizin en büyük gücüdür. Bu bayramın da birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Gül, mesajında özellikle ihtiyaç sahiplerinin, yaşlıların, yetim ve öksüz çocuklarımızın unutulmamasına dikkat çekerek, bayram sevincinin herkesle paylaşılmasının önemine vurgu yaptı.

Mesajının sonunda tüm vatandaşların Mübarek Kurban Bayramı’nı kutlayan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M.Burak Gül, “Bayramlar millet olma şuurunu yeniden diri tutan kıymetli zamanlardır. Rabbim bu bayramı; ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getiren, mazlum coğrafyalara, zulüm gören müslüman kardeşlerimize huzur getiren, umut dolu bir başlangıç kılsın.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.