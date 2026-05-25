Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler; meydanlar, çarşılar, terminal alanları, toplu kullanım noktaları ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde detaylı ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamaları yapıyor. Özellikle bayram hareketliliğinin artacağı alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarla hem çevre temizliği sağlanıyor hem de halk sağlığının korunması hedefleniyor.

Ortak Kullanım Alanlarında Yoğun Mesai

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, modern ilaçlama araçları ve ekipmanlarıyla şehir genelinde dezenfeksiyon uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Şehirler Arası Otobüs Terminali başta olmak üzere hayvan satış yerleri, meydanlar, çarşılar ve yoğun insan sirkülasyonunun yaşandığı bölgelerde düzenli aralıklarla ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla özellikle hayvan satış ve kesim alanlarında hijyen tedbirleri artırılırken, kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için de kapsamlı ilaçlama uygulamaları yapılıyor. Çalışmalar sayesinde vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda bayram ibadetlerini ve ziyaretlerini gerçekleştirmesi amaçlanıyor.

Bayram Boyunca Kesintisiz Hizmet

Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince de sahadaki çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürecek. Temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek şehir genelinde aktif görev yapmaya devam edecek. Bayram boyunca oluşabilecek çevresel olumsuzlukların önüne geçmek için gerekli planlamaların tamamlandığı belirtilirken, ekiplerin 7/24 esasına göre sahada olacağı ifade edildi.

Her Türlü Olumsuzluğun Önüne Geçmek İçin Ekipler Görev Başında

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi için ekiplerimiz şehir genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Özellikle toplu kullanım alanları, terminal bölgeleri, hayvan satış noktaları, meydanlar ve çarşılarda ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bayram süresince oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz bayram boyunca da sahada olmaya devam edecek ve vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını kesintisiz sürdürecek” ifadelerine yer verildi.