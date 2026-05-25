Abdülhamid Han Camii’nde yoğun katılımla gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından din görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif okunarak hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için dualar edildi. Duygu dolu anların yaşandığı programda, aileler ve vatandaşlar gözyaşları içerisinde sevdiklerini andı.

Programa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, , AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici Dr. Tuğba Köksal, Mevlüt Kurt, Prof. Dr. Mehmet Şahin, ve Dr. İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, AK Parti İl Başkanı Av. Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, , Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, hayatını kaybeden Ayla öğretmen eşi ve çocukları, öğrencilerin aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonunda Aksu TV mikrofonlarına açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuğba Köksal, bayram öncesi ailelerle bir araya geldiklerini belirterek yaşanan acının yalnızca ailelerin değil, tüm Kahramanmaraş’ın ortak acısı olduğunu ifade etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ise menfur saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah’tan rahmet dileyerek, bu yıl Kurban Bayramı’nın Kahramanmaraş için buruk geçtiğini söyledi.

Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin aziz hatıralarının dualarla yaşatıldığı program, yapılan duaların ardından sona erdi.